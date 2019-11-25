Политика видео Зеленский о нормандской встрече: Дожали

2019-11-25 19:30 216

Чем быстрее стороны смогут договориться о прекращении огня, тем меньше пострадает украинских военных, сообщил президент.

Нормандская встреча в Париже разблокирует возможность восстановления суверенитета Украины над оккупированным Донбассом. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что все стороны - Украина, Россия, Германия и Франция - согласились на саммит 9 декабря.

"Дожали! Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности. Встреча была подтверждена, 9 декабря состоится, начинаем готовиться. Готовы, но надо еще немного поработать", - отметил президент.

Он также добавил, что чем быстрее стороны смогут договориться о прекращении огня, тем меньше пострадает украинских военных.