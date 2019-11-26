Политика ГБР запросило разрешения на арест обидевших Зеленского Софии Федины и Маруси Зверобой

2019-11-26 12:46 258

Госбюро расследований передало Генпрокуратуре проект сообщения о подозрении народному депутату из партии Порошенко Софии Федине и волонтеру Маруси Зверобой. Следователи расследуют дело по статье "Угроза убийство в отношении президента Украины". 

"Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутого народного депутата Украины", -  сообщает пресс-служба ГБР.

Депутата и волонтера подозревают в том, что во время онлайн-трансляции в YouTube и Facebook они высказывали угрозы убийством в адрес президента Украины Владимира Зеленского, связанные с его государственной деятельностью.

Напомним, против депутата из фракции политсилы Порошенко в Раде "ЕС" Софии Федины и военнослужащей ВСУ, волонтера Маруси Звиробий открыли уголовное производство из-за их некорректных высказываний в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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