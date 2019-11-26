Экономика Доллар аномально подешевел до отметки 2016-го года - курс валют на сегодня

2019-11-26 15:16 111

Сегодня наличный курс доллара в Украине упал ниже психологической отметки в 24 грн.

Так, курс продажи в киевских обменниках понизился на 9,49 коп. до 24,1975 UAH/USD, курс покупки - на 9,51 коп. до 23,9075 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 13,94 коп. до 26,2463 UAH/EUR, курс продажи понизился на 15,14 коп. до 26,7138 UAH/EUR.

Гривна на межбанке сегодня также установилась ниже 24 за доллар. Средний курс доллара на межбанке сегодня - 23,99 грн/доллар, евро - 26,42 грн/евро.

Напомним, Нацбанк укрепил курс гривны на 26 ноября на 11 копеек – до 24,05 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара упал до минимального значения с 15 января 2016 года – тогда курс был 23,95 гривен за доллар.