Политика Зеленский сделал важное заявление по новому газовому соглашению с Россией

2019-11-26 19:00 384

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо договориться о подписании нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину. В этом заинтересованы все стороны: Украина, РФ и ЕС. Об этом глава государства заявил на брифинге в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы обсуждали вопрос (в телефонном разговоре с Путиным в понедельник - Ред.), что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы", - сказал Зеленский.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили возврат украинских кораблей и затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕвроСоюз.