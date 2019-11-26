Политика Россия скрывает данные о количестве переселенцев в Крым за время оккупации

2019-11-26 21:30 105

 

Россия завезла в Крым полмиллиона человек с момента аннексии полуострова.

На территорию полуострова Крым с территории России приехали около 500 тысяч человек.

Об этом рассказала заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.

Ташева отметила, что Россия скрывает правдивые данные и говорит о меньших цифрах, они показывают примерно 280 тысяч человек.

«По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тысяч человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма», — рассказала она.

Как сообщила Ташева, это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий. Она добавила, что за это время выехало из Крыма около 25 тысяч крымских татар.

«Официальные — около 50 тысяч человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица», — добавила она.

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