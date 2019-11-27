Политика Премьер-министру Украины сделали укол от дифтерии

2019-11-27 14:13 210

Премьер  Алексей Гончарук вакцинировался от дифтерии и призвал украинцев последовать его примеру. 

"В программе деятельности правительства мы четко прописали - через пять лет 95% украинцев должны быть вакцинированы. Так это работает во всех странах мира. Так должно быть и в Украине", - сказал Гончарук, передает пресс-служба Кабмина.

Глава правительства уверяет, что вакцин в Украине хватит на всех. Уже третий год подряд в каждый регион страны централизованно закупает ЮНИСЕФ за государственные средства и своевременно поставляет достаточное количество вакцин для проведения календарных прививок.

Премьер-министр поручил председателям ОГА провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях и начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации среди населения.

 

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