Политика Трамп заявил, что не поручал Джулиани искать компромат на Байдена в Украине

2019-11-27 12:44 231

Дональд Трамп заявил, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для организации расследования в отношении Байдена и его сына, сообщает Bloomberg.

На вопрос о том, чем Джулиани занимался в Украине, президент США ответил, что об этом лучше спросить у самого адвоката.

"Я не давал ему таких поручений... У Руди есть другие клиенты, помимо меня. За годы он много работал в Украине", - сказал президент США.

Трамп также подчеркнул, что считает Джулиани борцом с преступностью.

Напомним, ранее стало известно, что Комитет по разведке Конгресса США располагает аудио- и видеозаписями и фотографиями по "украинскому вопросу", предоставленными Львом Парнасом, партнером личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Известно, что эти материалы касаются бывшего вице-президента США Джо Байдена и данных о возможном влиянии на Украину со стороны Трампа для его выгоды.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Якобы Трамп пытался заручиться помощью Киева, чтобы переизбраться на второй срок в 2020 году.

 

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