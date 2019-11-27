Экономика Из-за дешевеющего доллара Нацбанк потерял уже более 12 миллиардов

2019-11-27 13:12 243

За три квартала 2019 года Национальный банк получил 12,3 млрд грн убытка, сообщается в отчетности регулятора.

В НБУ отмечают, что укрепление гривны на 13% по сравнению с началом года оказало негативное влияние на общий финансовый результат.

Как пояснил регулятор, финансовый результат включает нереализованные расходы от переоценки финансовых инструментов в иностранной валюте и монетарном золоте в сумме 42,4 млрд грн, что будет компенсирован соответствующим резервом переоценки, который составляет 80,4 млрд грн.

В результате по состоянию на конец сентября 2019 года прибыль к распределению составляет около 30 млрд грн, отмечают в НБУ.

В то же время, напомнили в НБУ, законом о госбюджете на 2020 год предусмотрено перечисление Нацбанком средств в госбюджет в сумме 40,7 млрд грн.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Правление Нацбанка заявило о беспрецедентном давлении со стороны Коломойского

2019-11-27 11:15 303

фото Железная пятерка! НБУ в декабре запустит в оборот новую монету номиналом 5 гривен

2019-11-26 12:12 393

Курс доллара и евро снижаются, но только в покупке

2019-11-25 14:42 543

Доллар и евро ушли в нокдаун: появился официальный курс валют от НБУ

2019-11-24 12:30 7026

Еще новости в разделе "Экономика"

К чему привели искусственный рост гривны и удешевление доллара

2019-11-27 15:14 237

Из-за дешевеющего доллара Нацбанк потерял уже более 12 миллиардов

2019-11-27 13:12 243

Нацбанк снова опустил доллар и евро - курс основных валют на сегодня

2019-11-27 10:42 306

Доллар аномально подешевел до отметки 2016-го года - курс валют на сегодня

2019-11-26 15:16 459
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

К чему привели искусственный рост гривны и удешевление доллара 2019-11-27 15:14 237
Из-за дешевеющего доллара Нацбанк потерял уже более 12 миллиардов 2019-11-27 13:12 243
Нацбанк снова опустил доллар и евро - курс основных валют на сегодня 2019-11-27 10:42 306
Доллар аномально подешевел до отметки 2016-го года - курс валют на сегодня 2019-11-26 15:16 459

Лента

17:30 Лавров: На нормандской встрече будем настаивать на прямом диалоге Киева с "ЛДНР"
17:00 Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост в 2019 году
16:30 Кабмин одобрил начало второго этапа медреформы
15:46 Амстердам откажется от Квартала красных фонарей, но интимные услуги оставят
15:14 К чему привели искусственный рост гривны и удешевление доллара
14:45 Было больно, но честно! Мэр Виталий Кличко устроил бой с полицейскими Киева
14:42 Нафтогаз не стал повышать декабрьский тариф на газ для бизнеса
14:13 Премьер-министру Украины сделали укол от дифтерии
13:12 Из-за дешевеющего доллара Нацбанк потерял уже более 12 миллиардов
12:44 Трамп заявил, что не поручал Джулиани искать компромат на Байдена в Украине