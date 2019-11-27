Экономика Что изменит открытие рынка земли в 2020 году - прогнозы и мнения банкиров

2019-11-28 10:14 69

Финансово-банковская система Украины сейчас в ожидании положительных изменений после формирования прозрачного рынка земли. Однако прогнозы делать слишком рано, многое будет зависеть от финальной версии закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Украинские банкиры в ходе круглого стола в Киеве, организованного «Финансовым клубом», сошлись во мнении, что открытие рынка земли поможет привлечь в страну новых инвесторов.

«Конечно, инвесторы видят перспективы рынка земли, поскольку сейчас в Украине тысячи гектаров не вовлечены в оборот земель. Это те площади, в которые можно инвестировать, которые можно развивать», – считает директор департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка Ирина Груй.

Заместитель председателя правления Ощадбанка Андрей Стецевич уже сейчас видит определенные риски. «Согласно документу, который прошел первое чтение, в одни руки можно будет купить до 210 тыс. га земли. В то же время крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции в Европе – компания Danone – имеет всего 2 тыс. га. Концентрация в одних руках такого количества земли, как это может быть в Украине, – это зло, на наш взгляд. И я это говорю не только как банкир», – пояснил Андрей Стецевич.

Также банкир подчеркивает большой потенциал развития агросектора в Украине.

«Если считать только экстенсивное развитие, то мультипликатор равен примерно двум. А если мы говорим о смежных отраслях: и глубина переработки, и логистика, и хранение и т.д. – это еще где-то три. Таким образом мы получим в шесть раз большую емкость и потенциал по сравнению с тем, что имеем сейчас», – подсчитал Андрей Стецевич.

По мнению директора департамента корпоративного бизнеса Укргазбанка Александра Иснюка, свободный рынок земли не будет простым.

«А чтобы быть готовым здесь работать, надо провести большую аналитическую работу. Мы не будем первыми, кто начнет работу в этом направлении, но для нас это окно возможностей», – сказал банкир.

«Земля даст фермерам большую капиталоемкость, земля будет активом. И когда долговая нагрузка на гектар земли уменьшится, можно будет этот актив использовать как «плечо» для дополнительного левериджа. И поэтому мы оптимистично смотрим на эту перспективу», – рассказал начальник управления обслуживания корпоративных клиентов банка «Пивденный» Алексей Тугаев.

Открытие рынка земли положительно повлияет на агросектор.

«У фермеров возрастет интерес к инвестированию в свою землю, а не арендованную. Будет более активное и продуктивное использование земельных ресурсов», – считает начальница департамента малого и среднего бизнеса банка «Глобус» Оксана Шульга.

Однако многое будет зависеть от финальной редакции документа, ведь сейчас законопроект готовится ко второму чтению.

«Мы ожидаем открытия рынка земли, но мы пока не понимаем, в каком виде будет принят закон и какие возможности он предоставит рынку. Но это точно будет положительный импульс», – подчеркнул специалист по финансовому сектору Международной финансовой корпорации (IFC) Кирилл Мухомедзянов.

Ирина Груй считает, что правительству нужно подумать, с одной стороны, о механизмах поддержки сторон при открытии рынка земли, например, запустить программу компенсации процентной ставки по кредиту на покупку земли, а с другой – о механизме гарантирования кредитов для тех банков, которые будут финансировать такие проекты.

«Условие в проекте закона, что иностранные инвесторы смогут купить украинскую землю, только если зарегистрируют на территории Украины юридическое лицо и будут платить здесь налоги, – это хороший курс, поскольку он будет способствовать выравниванию для украинского и иностранного инвестора», – считает она.

Источник: Finclub