Экономика К чему привели искусственный рост гривны и удешевление доллара

2019-11-27 15:14 231

Аграрии не хотят продавать валютную выручку на курсовом «дне», поэтому для финансирования текущей деятельности вынуждены брать все новые и новые кредиты.

Об этом заявил начальник управления обслуживания корпоративных клиентов крупного украинского банка Алексей Тугаев во время круглого стола в Киеве, организованного «Финклубом».

«Аграрии столкнулись с вызовами: проседание по цене продукции, которую они собрали, и значительная ревальвация национальной валюты. Если мы проводили посевную по курсу 27-28 грн/$, то когда собрали урожай, оказалось, что курс уже 24-25 грн/$», – отметил он.

По словам эксперта, это увеличило спрос на кредиты банков.

«Это колоссальным образом повлияло на спрос аграриев на финансирование. Как и любой рациональный экономический агент, они не собираются продавать свою продукцию на «дне», но никто не отменяет сезонные работы осенью и весной. Поэтому мы сейчас наблюдаем колоссальный спрос на финансирование оборотного капитала», – говорит Тугаев.

Источник: finclub.net