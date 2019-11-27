Политика Секс-скандал с Клитиной: стало известно об увольнении чиновницы

2019-11-27 18:30 306

Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Кабмин уволил Александру Клитину с должности замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции.

Фото документа в своем Telegram опубликовал нардеп Алексей Гончаренко. Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия. Сам министр, по словам Гончаренко, на заседании правительства отсутствовал.

На прошлой неделе нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов из «Слуги народа», которые рассказали, что Клитина якобы получила свою должность через постель. В ответ Клитина заявила, что информация о якобы «карьере через кровать» на самом деле является заказом, и связала это с сопротивлением реформам. «Конечно, из разговора двух подвыпивших мужчин все СМИ чернят именно меня. На это есть причины и заказчики. Когда я шла на должность заместителя министра, я понимала, что будет непросто, что будет сопротивление реформам. Сначала я хотела промолчать и игнорировать эту гадость», – заявила Клитина 22 ноября.