Политика Суд избрал Садовому меру пресечения - залог мэру Львова снизили в 50 раз

2019-11-28 09:13 138

Высший антикорсуд Украины избрал мэру Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тысяч 500 гривен.

Как сообщает пресс-служба ВАСУ, Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрал Садовому меру пресечения в виде залога в размере 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 56 тысяч 550 гривен.

Суд также возложил на Садового обязательства прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому их требованию.

Прокуроры САП на заседании просили суд применить к подозреваемому Садовому меру пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен.

Напомним, 21 ноября представители САП вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. Во время расследования было установлено, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности. В прокуратуре также установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

Чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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