Политика Вашингтон дал понять, что поддержит Зеленского на переговорах с Путиным

2019-11-29 17:31 186

США выразили полную поддержку мирным инициативам Киева перед запланированным на декабрь саммитом в нормандском формате. 

"Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины накануне саммита в нормандском формате, запланированного на 9 декабря при участии Украины, Франции, Германии и России - первого с 2016 года", - говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

Отмечается, что США привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами для сохранения давления на Россию с целью заставить ее выполнять обязательства по минским соглашениям и начала процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом.

"В последние недели президент Украины Зеленский предпринял разумные, но трудные шаги к миру и реформам, которые включают: дипломатическое участие в продвижении мирного процесса; дальнейшее разъединение вдоль линии соприкосновения; укрепление верховенства закона; создание более здорового инвестиционного климата; и оптимизация оборонного сектора Украины", - заявила Ортэгус.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Рынок земли в Украине: когда фермеры могут рассчитывать на доступные кредиты

2019-11-29 14:12 240

Посла США в ЕС и ключевого свидетеля по делу Трампа обвинили в сексуальных домогательствах

2019-11-29 13:16 237

Евросоюз намерены изменить стратегию в отношениях с Украиной

2019-11-29 10:13 312

Зеленский провел беседу с Меркель по нормандскому саммиту

2019-11-28 22:00 504

Еще новости в разделе "Политика"

Вашингтон дал понять, что поддержит Зеленского на переговорах с Путиным

2019-11-29 17:31 186

Макрон прогнулся под Путина - Франция может отказаться от позиции НАТО

2019-11-29 12:15 303

Евросоюз намерены изменить стратегию в отношениях с Украиной

2019-11-29 10:13 312

Посольство Украины отреагировало на спорное переименование улиц в Польше

2019-11-29 09:40 345
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Вашингтон дал понять, что поддержит Зеленского на переговорах с Путиным 2019-11-29 17:31 186
Макрон прогнулся под Путина - Франция может отказаться от позиции НАТО 2019-11-29 12:15 303
Евросоюз намерены изменить стратегию в отношениях с Украиной 2019-11-29 10:13 312
Посольство Украины отреагировало на спорное переименование улиц в Польше 2019-11-29 09:40 345

Лента

фото 19:33 В Украине начали выпускать носки с нелепыми цитатами Зеленского
18:29 Дешевая энергия и переводы заробитчан - НБУ назвал причины роста гривны
17:31 Вашингтон дал понять, что поддержит Зеленского на переговорах с Путиным
16:48 Десятки Санта-Клаусов взлетят на воздушных шарах под Киевом
16:28 У Гончарука решили отменить бумажные квитанции и чеки об оплате
15:34 Верховный Суд решил, в каких случаях могут забрать уже выплаченную субсидию
14:45 Изменены правила въезда на временно оккупированные территории Донбасса
14:12 Рынок земли в Украине: когда фермеры могут рассчитывать на доступные кредиты
13:44 74% украинцев поддерживают скорейшее снятие неприкосновенности с Порошенко
13:16 Посла США в ЕС и ключевого свидетеля по делу Трампа обвинили в сексуальных домогательствах