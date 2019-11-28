Политика Вашингтон дал понять, что поддержит Зеленского на переговорах с Путиным

2019-11-29 17:31 186

США выразили полную поддержку мирным инициативам Киева перед запланированным на декабрь саммитом в нормандском формате.

"Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины накануне саммита в нормандском формате, запланированного на 9 декабря при участии Украины, Франции, Германии и России - первого с 2016 года", - говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

Отмечается, что США привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами для сохранения давления на Россию с целью заставить ее выполнять обязательства по минским соглашениям и начала процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом.

"В последние недели президент Украины Зеленский предпринял разумные, но трудные шаги к миру и реформам, которые включают: дипломатическое участие в продвижении мирного процесса; дальнейшее разъединение вдоль линии соприкосновения; укрепление верховенства закона; создание более здорового инвестиционного климата; и оптимизация оборонного сектора Украины", - заявила Ортэгус.