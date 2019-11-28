Политика Рейтинги президента Владимира Зеленского и его соратников начали стремительно падать

2019-11-29 08:29 192

Много чего обещавшая перед выборами новая и прогрессивная ЗЕ-власть продолжает терять популярность у украинцев. Согласно исследованию КМИС, рейтинг президента Владимира Зеленского в сентябре был 73%, а в конце ноября - уже 52%. Таким образом, за 2 месяца рейтинг упал на 21%, в том числе за две недели ноября - на 12%. 

"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно - 19%. В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября", - говорится в отчете на сайте КМИС.

И без того низкий уровень позитивного отношения к премьер-министру Алексею Гончаруку с 17% в сентябре упал к концу ноября до 11%.

"В то же время увеличивалась доля тех, кто относится к нему негативно: 9% в сентябре, 14% - в октябре, 18% в начале ноября, 25% - в конце ноября", - говорится в отчете.

Рейтинг спикера парламента Дмитрия Разумкова за тот же период снизился на 9%: с 33 до 24%.

При этом действия президента Зеленского не одобряют уже 36% граждан, а Кабмина – 48%.

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