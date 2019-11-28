Политика Макрон прогнулся под Путина - Франция может отказаться от позиции НАТО

2019-11-29 12:15 213

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов отказаться от официальной позиции НАТО и рассмотреть предложение Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе,.

Каксообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, французский лидер заявил об этом в письме Путину. В частности он указал, что предложение Кремля заслуживает "тщательного изучения". С этой целью он предлагает двусторонние и многосторонние обсуждения со всеми государствами этого вопроса.

Члены НАТО до сих пор отклоняли российское предложение. Генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно описывал мораторий как "невозможный".

Ранее стало известно, что президент РФ направил странам-членам НАТО и другим странам послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности. Послание получили в Китае, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Политика

Макрон прогнулся под Путина - Франция может отказаться от позиции НАТО 2019-11-29 12:15 213
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