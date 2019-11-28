Политика видео Маруся Зверобой после обысков публично повторила угрозы президенту Зеленскому

2019-11-28 14:13 246

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Биленька) после проведенных у нее обысков снова повторила угрозы президенту Владимиру Зеленскому.

"Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим. Его предупредили: если ты будешь хамить... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. Если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали. И нехрен вести себя так с людьми, которые защищают Родину", - сказала она в эфире NewsОne.

Также Зверобой сообщила, что во время обысков у нее изъяли зарегистрированное личное оружие, телефон и блокнот.