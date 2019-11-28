Политика СНБО: Есть пять сценариев возвращения Донбасса

2019-11-28 17:00 237

 

Совет Нацбезопасности рассматривает пять сценариев реинтеграции неподконтрольной части восточной Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. Об этом он сообщил на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", передает УНИАН.

"В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса", - отметил секретарь СНБО.

При этом он выразил сожаление, что не может сообщить подробности этих пяти сценариев, но отметил, что работа над ними продолжается.

"Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", - добавил секретарь СНБО.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Крым может стать украинским: в России назвали два условия возвращения полуострова

2019-11-21 21:30 57978

Зеленский придумал, где взять деньги на восстановление разрушенного войной Донбасса

2019-10-29 18:30 3144

КАРТА Ситуация на Донбассе накаляется - сепаратисты пустили в ход тяжелую артиллерию

2019-10-24 09:41 1086

Сивохо ответил на критику в свой адрес из-за назначения в СНБО

2019-10-22 17:30 9330

Еще новости в разделе "Политика"

Апелляция по делу о драке Ляшко с Герусом: суд принял решение

2019-11-28 21:00 90

ЕС утвердил Кабмин. Что изменится для Украины

2019-11-28 19:00 213

Стало известно, сколько Мендель зарабатывает на должности пресс-секретаря Зеленского

2019-11-28 18:00 324

Зеркаль ушла в отставку из-за Зеленского: опубликован документ

2019-11-28 17:30 360
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Апелляция по делу о драке Ляшко с Герусом: суд принял решение 2019-11-28 21:00 90
ЕС утвердил Кабмин. Что изменится для Украины 2019-11-28 19:00 213
Стало известно, сколько Мендель зарабатывает на должности пресс-секретаря Зеленского 2019-11-28 18:00 324
Зеркаль ушла в отставку из-за Зеленского: опубликован документ 2019-11-28 17:30 360

Лента

21:30 Суд разъяснил, в каких случаях власти могут потребовать назад выплаченную субсидию
21:00 Апелляция по делу о драке Ляшко с Герусом: суд принял решение
20:30 Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни
20:00 Мальме – Динамо: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы
19:30 Черная пятница-2019: что ни в коем случае нельзя покупать и как сэкономить
19:00 ЕС утвердил Кабмин. Что изменится для Украины
18:30 Усику предрекли плачевные последствия встречи с Чисорой, дерзкое заявление: «Не сможет»
18:00 Стало известно, сколько Мендель зарабатывает на должности пресс-секретаря Зеленского
17:30 Зеркаль ушла в отставку из-за Зеленского: опубликован документ
17:00 СНБО: Есть пять сценариев возвращения Донбасса