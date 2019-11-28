Усику предрекли плачевные последствия встречи с Чисорой, дерзкое заявление: «Не сможет»

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рискует потерпеть поражение в будущем поединке против Дерека Чисоры
Такое мнение высказал соотечественник британского супертяжеловеса, экс-претендент на чемпионский пояс Дэвид Прайс, напророчив украинскому дебютанту хэвивейта серьезные проблемы.
По его словам, Усик не сможет доминировать на протяжении всего поединка и может не справиться с натиском Чисоры.
«Сможет ли Усик выключить Чисору на все 12 раундов? Дерек не останавливается, он постоянно идет вперед.
Знаете, что есть у Чисоры? Я говорю об этом всем. У него было девять поражений, но вы видели его хоть раз с рассечением или чем-то таким? Никогда. Потому что он хорошо прикрывается.
У Дерека хорошие шансы. Надеюсь, что они проведут бой», - приводит слова Прайса iFL TV.
Напомним, что Александр Усик одержал уверенную победу техническим нокаутом в своем первом поединке в хэвивейте с Чаззом Уизерспуном. Украинец устроил своему сопернику настоящее избиение и заставил просто сдаться — после седьмого раунда американец отказался продолжать бой.
Ранее сообщалось, что, по мнению авторитетного журналиста ESPN Дэна Рафаэля, украинскому боксеру еще рано выходить на титульный бой и стоит провести еще несколько поединков в супертяжах.
«Он пока не готов. В идеале, Усику стоило бы провести еще минимум один-два боя в новой для себя весовой категории.
Но реальность же совершенно другая. Он уже является обязательным претендентом на пояс WBO и получит свой титульный шанс в следующем году.