Спорт Усику предрекли плачевные последствия встречи с Чисорой, дерзкое заявление: «Не сможет»

2019-11-28 18:30 705

 

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рискует потерпеть поражение в будущем поединке против Дерека Чисоры

Такое мнение высказал соотечественник британского супертяжеловеса, экс-претендент на чемпионский пояс Дэвид Прайс, напророчив украинскому дебютанту хэвивейта серьезные проблемы.

По его словам, Усик не сможет доминировать на протяжении всего поединка и может не справиться с натиском Чисоры.

«Сможет ли Усик выключить Чисору на все 12 раундов? Дерек не останавливается, он постоянно идет вперед.

Знаете, что есть у Чисоры? Я говорю об этом всем. У него было девять поражений, но вы видели его хоть раз с рассечением или чем-то таким? Никогда. Потому что он хорошо прикрывается.

У Дерека хорошие шансы. Надеюсь, что они проведут бой», - приводит слова Прайса iFL TV.

Напомним, что Александр Усик одержал уверенную победу техническим нокаутом в своем первом поединке в хэвивейте с Чаззом Уизерспуном. Украинец устроил своему сопернику настоящее избиение и заставил просто сдаться — после седьмого раунда американец отказался продолжать бой.

Ранее сообщалось, что, по мнению авторитетного журналиста ESPN Дэна Рафаэля, украинскому боксеру еще рано выходить на титульный бой и стоит провести еще несколько поединков в супертяжах.

 Однако эксперт понимает, что команда Усика будет стремиться организовать бой за звание чемпиона в хэвивейте как можно скорее.

«Он пока не готов. В идеале, Усику стоило бы провести еще минимум один-два боя в новой для себя весовой категории.

Но реальность же совершенно другая. Он уже является обязательным претендентом на пояс WBO и получит свой титульный шанс в следующем году.

 Пока не известно, будет ли это победитель реванша Джошуа — Руис или бой за вакантный пояс WBO. Его команда попытается добиться этого боя как можно быстрее», — приводит слова Рафаэля ESPN.
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