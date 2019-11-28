Спорт Мальме – Динамо: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

2019-11-28 20:00 174

Динамо в Швеции сыграет с Мальме в пятом туре группового турнира Лиги Европы 2019/20.

Матч Мальме – Динамо состоится 28 ноября в Мальме на стадионе Сведбанк. Начало игры в 22:00.

Матч Мальме – Динамо онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 21:50.

К слову, в поединке первого тура в Киеве Динамо дожало Мальме на последних минутах и ​​победило со счетом 1:0. Единственный гол забил Виталий Буяльский. Эта победа пока остается единственной для подопечных Алексея Михайличенко в Лиге Европы 2019/20.

Напомним, после 4-х туров Динамо набрало 6 очков – столько же у Копенгагена, который благодаря лучшим дополнительным показателям возглавляет группу B. Мальме набрал 5 пунктов, у Лугано – всего 2 балла.