Политика Зеленский провел беседу с Меркель по нормандскому саммиту

2019-11-28 22:00 231

 

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил проведение саммита в нормандском формате с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, этот телефонный разговор стал уже седьмым за последние месяцы.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандской формате 9 декабря этого года", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, нормандская встреча пройдет 9 декабря в Париже при участии лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Ранее писалось, что Зеленский во время встречи в нормандском формате хочет получить четкое понимание, когда и как можно остановить войну на Донбассе. По словам президента, он готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи.

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