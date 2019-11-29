Экономика Рынок земли в Украине: когда фермеры могут рассчитывать на доступные кредиты

2019-11-29 14:12 120

Запуск рынка земли позволит создать для фермеров стандартизированные банковские кредитные продукты под залог земли. Об этом заявил директор департамента корпоративного бизнеса Укргазбанка Александр Иснюк во время круглого стола в Киеве, организованного «Финансовым клубом».

«Фермер, который имеет 500-1500 Га, для банка с точки зрения трудозатрат является одним и тем же профилем. Пакет документов для анализа плюс-минус прежний. И чтобы выполнить определенные планы, проще выдать кредиты на большие суммы крупному бизнесу. Как мелкому фермеру получить кредит? И как банку найти с ним общий язык? Выходом из этой ситуации может быть стандартизированный продукт, в котором будут ключевые финансовые параметры. Одним из ключевых моментов будет то, что земля – это ликвидный актив, ликвидный залог», – рассказал Иснюк.

На этапе принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения важно определить, какой будет выработан в Украине механизм отчуждения и реализации земли в случае дефолта заемщика.

«В Польше цена земли – от 3 тыс. до 10 тыс. евро, и когда у польского фермера происходит дефолт, земля является настолько ценным активом для него, что он продаст все остальное, но не землю. И когда земля у нас станет активом, банк сможет быстро ее реализовать, тогда можно создавать продукт, тогда можно делать программу для финансирования небольших аграриев», – отметил он.

Директор департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка Ирина Груй подчеркнула необходимость поддержки фермеров в Украине, которым, в отличие от крупных агрохолдингов, сложнее получить финансирование.

«Существует риск конкуренции и перекоса в сторону потенциальной продажи большинства земель крупным корпоративным агрокомпаниям, чем компаниям сегмента МСБ, учитывая, что крупные холдинги более свободно чувствуют себя в плане финансового положения и смогут заплатить большую цену за землю, чем перекрывать шансы компаний сегмента МСБ купить ту или иную землю», – считает Ирина Груй.

По материалам: finclub.net