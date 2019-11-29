Экономика У Гончарука решили отменить бумажные квитанции и чеки об оплате

2019-11-29 16:28 204

В Кабмине Гончарука анонсировали создание сервиса, который избавит украинцев от необходимости предъявлять бумажные квитанции об уплате.

"Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться от такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию ​​об оплате (часто еще и с мокрой печатью)", - сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Telegram.

Дубилет рассказал об основных принципах работы анонсированного сервиса.

"Мы создадим веб-страницу (например, check.gov.ua), к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции - и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенным ЭЦП. Таким образом, вы сможете сделать платеж с Приват24, monobank или иного банка, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику", - отметил министр.

Чиновник рассчитывает на то, что поскольку сервис относительно простой, а регулирование происходит на уровне Кабмина, а не парламента, его удастся запустить в течение 1-3 месяцев.

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