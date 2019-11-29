Политика В "Слуге народа" хотят ограничить свободу слова в Украине - "чтобы фильтровали речь

2019-11-29 20:30 201

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине необходимо ограничить свободу слова. Это она сказала в эфире "Настоящего Времени".

Стоит отметить, что такое заявление она сделала во время обсуждения обысков у волонтерки Маруси Звиробой.

"Мне кажется, что в нашей стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить – из уважения к институту президентства фильтровать свою речь... В подтверждение ее слов (Маруси Звиробой), у нее дома нашли три огнестрельных оружия. Необходимо проверить, имеет ли она на него разрешение", – сказала Ольга Василевская-Смаглюк.

Напомним, обыски в доме у Маруси Звиробой провели 28 ноября. Тогда правоохранители изъяли оружие, блокнот и мобильные телефоны. Ранее, ГБР передало Генпрокуратуре проект сообщения о подозрении народному депутату Софии Федине и волонтеру Марусе Звиробой. Следователи расследуют дело по статье "Угроза убийства в отношении президента Украины".

Депутата и волонтера подозревают в том, что во время онлайн-трансляции в YouTube и Facebook они высказывали угрозы убийством в адрес президента Украины Владимира Зеленского, связанные с его государственной деятельностью.