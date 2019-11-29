Экономика Дешевая энергия и переводы заробитчан - НБУ назвал причины роста гривны

2019-11-29 18:29 141

Нацбанк отреагировал на аномальное укрепление курса гривны в 2019 году. Банкиры считают, что на это повлияли рост производства и снижение мировых цен на энергетические товары, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Благоприятную ситуацию на валютном рынке поддерживали такие факторы как: увеличение экспорта IT услуг, умеренный рост импорта товаров и умеренные объемы репатриации дивидендов в инвалюте за границу, существенные объемы валютных поступлений от трудовых мигрантов.

В НБУ уверяют, что курс гривны формируется не административно, а под влиянием фундаментальных экономических факторов.

"Укрепление гривны является следствием избыточного предложения валюты на рынке. В отличие от прошлого года иностранные инвесторы активно вкладываются в долгосрочные ценные бумаги украинского правительства. Сегодня большая часть портфеля ОВГЗ в собственности нерезидентов - это ценные бумаги со сроком погашения от 2 до 5 лет. Поэтому их инвестиции носят долгосрочный характер", - говорят в Нацбанке.

При условии сохранения адекватной макроэкономической политики и ускорения реализации структурных реформ в Украине приток этих инвестиций может продолжаться и в дальнейшем, считают в НБУ.