Политика Названо место проведения нормандского саммита

2019-11-30 10:00 186

 

Запланированная на 9 декабря встреча нормандской четверки начнется после обеда в Елисейском дворце.

Встреча лидеров нормандского формата, запланированная на 9 декабря, состоится в Елисейском дворце в Париже. Об этом говорится в сообщении администрации президента Франции в пятницу, 29 ноября.

"Саммит в нормандском формате состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря. В нем примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Также указано, что "саммит начнется в первые часы после полудня и завершится вечером".

Более подробная программа будет сообщена позднее.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

Также об ожиданиях от встречи высказались в Кремле.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

На юго-западе Ирана обнаружили невероятно богатое месторождение нефти

2019-11-11 14:45 1641

В зоне проведения ООС ввели спецрежим "Желтый" - что это значит

2019-10-30 18:00 1410

У Зеленского рассказали, кто может занять место Супрун и Гриневич

2019-07-28 10:00 2097

Пенсия в Украине: какой порядок проведения перерасчетов выплат

2019-07-25 21:30 3552

Еще новости в разделе "Политика"

Названо место проведения нормандского саммита

2019-11-30 10:00 186

Перед выборами украинцам начали обещать хорошие дороги и увольнение "смотрящих"

2019-11-29 21:36 360

В "Слуге народа" хотят ограничить свободу слова в Украине - "чтобы фильтровали речь

2019-11-29 20:30 426

Вашингтон дал понять, что поддержит Зеленского на переговорах с Путиным

2019-11-29 17:31 441
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Названо место проведения нормандского саммита 2019-11-30 10:00 186
Перед выборами украинцам начали обещать хорошие дороги и увольнение "смотрящих" 2019-11-29 21:36 360
В "Слуге народа" хотят ограничить свободу слова в Украине - "чтобы фильтровали речь 2019-11-29 20:30 426
Вашингтон дал понять, что поддержит Зеленского на переговорах с Путиным 2019-11-29 17:31 441

Лента

13:45 4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию #На_краю_света
13:30 Браки в Украине станут регистрировать по-новому
13:00 Коммунальные услуги в Украине значительно подорожали
12:30 Минздрав обновил список противопоказаний для прививок: кому стоит остерегаться
12:00 Курс доллара бьет рекорды: что ждет украинцев в декабре, озвучен новый прогноз
11:30 Ученые зафиксировали стометровое цунами
11:00 На Киев надвигаются снегопады: автодор подготовил сотни машин спецтехники
10:30 ПФУ напомнил, как пересчитают пенсии украинцев с 1 декабря
10:00 Названо место проведения нормандского саммита
09:30 Останутся ни с чем: Кабмин отберет у военных пенсионеров надбавки