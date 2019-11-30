Спорт Стал известен путь Украины на Евро-2020: когда и с кем сыграет сборная

2019-12-01 10:00 174

 

Стало известно расписание матчей сборной Украины в финальной стадии Евро-2020

Ранее в ходе жеребьевки чемпионата Европы украинская национальная команда попала в группу С, где точно сыграет с Нидерландами и Австрией.

Еще одним соперником сборной Украины станет победитель стыковых матчей по линии Лиги наций, которые состоятся в конце марта 2020 года.

Напоминаем, что в Бухаресте уже состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2020 года

Календарь матчей группы С на Евро-2020 выглядит так:

1-й тур

Нидерланды — Украина (14 июня, Амстердам)

Австрия — Команда из 4-й корзины (14 июня, Бухарест)

2-й тур

Нидерланды — Австрия (18 июня, Амстердам)

Украина — Команда из 4-й корзины (18 июня, Бухарест)

3-й тур

Команда из 4-й корзины — Нидерланды (22 июня, Амстердам)

Украина — Австрия (22 июня, Бухарест)

Четвертая команда группы С будет определена следующим образом: если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C. Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Выходные дни в 2020 году: появился календарь праздников

2019-11-30 14:30 1095

ЕС утвердил Кабмин. Что изменится для Украины

2019-11-28 19:00 663

видео Зеленский резко унизил Коломойского, скандал вышел на новый уровень: "это не президент"

2019-11-26 17:30 10578

Стало известно, о чем Зеленский договаривался с Путиным по телефону

2019-11-26 09:43 936

Еще новости в разделе "Спорт"

Стал известен путь Украины на Евро-2020: когда и с кем сыграет сборная

2019-12-01 10:00 174

Мальме – Динамо: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

2019-11-28 20:00 831

Усику предрекли плачевные последствия встречи с Чисорой, дерзкое заявление: «Не сможет»

2019-11-28 18:30 6444

фото Лига чемпионов: Шахтер разменял ничью в выездном матче против Манчестер Сити

2019-11-27 08:40 594
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Стал известен путь Украины на Евро-2020: когда и с кем сыграет сборная 2019-12-01 10:00 174
Мальме – Динамо: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы 2019-11-28 20:00 831
Усику предрекли плачевные последствия встречи с Чисорой, дерзкое заявление: «Не сможет» 2019-11-28 18:30 6444
фото Лига чемпионов: Шахтер разменял ничью в выездном матче против Манчестер Сити 2019-11-27 08:40 594

Лента

12:00 Зима по расписанию: первые дни декабря будут морозными и снежными
11:30 Какими в Украине будут надбавки и пенсии с 1 декабря: точные цифры
11:00 Дельфины искусали и попытались утопить девочку в бассейне
10:30 Зеленский хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут
10:00 Стал известен путь Украины на Евро-2020: когда и с кем сыграет сборная
15:00 Онищенко заявил, что возвращается в Украину
14:30 Выходные дни в 2020 году: появился календарь праздников
14:00 Украина может возобновить поставки газа из РФ
13:45 4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию #На_краю_света
13:30 Браки в Украине станут регистрировать по-новому