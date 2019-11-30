Спорт Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки на Евро-2020 для сборной Украины

2019-12-01 15:00 150

 

После голландцев сине-желтые сыграют с соперником из четвертой корзины, а затем с Австрией.

 Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, присутствующий на жеребьевки группового этапа Евро-2020 в Бухаресте, рассказал о предстоящих матчах команды на европейском первенстве с Нидерландами и Австрией. По его словам, стартовый матч турнира хотелось бы провести не с голландцами.

«По правде говоря, не хотелось бы начинать выступления на Евро матчем против Нидерландов. Австрия тоже сильный соперник, но мне кажется Украина имеет хорошие шансы на выход из группы», — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

«На Евро-2020 не будет слабых команд. У нас тяжелая группа, а стартовый матч против Нидерландов будет очень сложным. Они отличная команда с большим потенциалом, мы оказались в непростом квартете».

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что сборной Украине будет интересно сыграть с Австрией, а не с Португалией, которая могла выпасть сине-желтым из третьей корзины.

В первом туре группового этапа Евро подопечные Андрея Шевченко сыграют с Нидерландами, затем с соперником из четвертой корзины, а завершат матчи квартета с Австрией.

Ранее стало известно, что во время Евро-2020 футболисты и тренерский штаб национальной команды будут базироваться в столице Румынии — Бухаресте.

Украина заняла первое место в отборочной группе, оставив позади себя Португалию, Сербию, Люксембург и Литву.

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