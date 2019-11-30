Политика Зеленский хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут

2019-12-01 10:30 147

 

В субботу, 30 ноября, президент Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, что хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут на Майдане.

"Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - говорится в его сообщении.

Зеленский считает, что эти молодые люди были "теми романтиками, которые делают революцию". Он также отметил, что Революцию достоинства "используют в своих целях негодяи".

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и претворять в жизнь перемены?", - задается вопросами Зеленский.

В связи с этим президент написал, что очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

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