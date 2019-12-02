Политика США готовят "санкционный трюк" против европейских партнеров Газпрома

2019-12-02 09:11 258

США готовят "санкционный трюк" против российского газопровода Северный поток-2. Об этом накануне сообщило немецкое здание Bild со ссылкой на источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы комитета Сената США по международным делам Джима Риша.

Утверждается, что противники строительства трубопровода планируют добиться "обходным путем" введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта.

Суть "трюка" заключается в том, что ограничения против европейских партнеров Газпрома должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год.

По данным Bild, под санкции может попасть швейцарская Allseas, занимающаяся укладкой подводных трубопроводов и кабелей, и ряд немецких компаний-партнеров Газпрома. Среди последних указана энергетическая компания Uniper. Ввести ограничения планируют до католического Рождества.

Отмечается, что пойти таким путем авторов проекта заставляют крайне сжатые сроки. Строительство Северного потока-2 может завершиться уже через три месяца. Этого времени недосточно для разработки полноценного законопроекта о санкциях против европейских компаний-участниц проекта.

"Когда уже никто не строит, наказывать-то уже и некого", – цитирует издание своего источника в американском сенате.

Информацию о подготовке санкций подтвердил глава сенатского комитета по внешней политике Джим Риш.

"Если эти санкции будут приняты, строительные компании прекратят свою работу. Я думаю, что россиянам придется искать другой способ, как построить газопровод, если они вообще смогут", – сказал Риш.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Апелляционный суд Дании поступила жалоба на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки Северного потока-2. Известно, что в среднем такие вопросы рассматривают до полутора лет.

Также сообщалось, что в самом Газпроме не могут назвать дату окончания строительства Северного потока-2.

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