Политика Чистка в Слуге народа: на этой неделе еще двух нардепов могут лишить мандата

2019-12-02 12:43 96

На этой неделе двух депутатов партии "Слуга народа" могут лишить мандата. Соответствующие проекты постановления уже зарегестрировали в Верховной Раде, сообщает "Страна.ua".

"В Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений о лишении депутатских мандатов губернатора Харьковской области Алексея Кучера и главы Укравтодора Александра Кубракова", - говорится в сообщении.

В среду, 4 декабря, проекты рассмотрит регламентный комитет, а в четверг в Раде должны принять решение.

Напоминаем, что нардепов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуги народа", а народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации, где сказано, что он был в середине 90-х осужден за изнасилование несовершеннолетней.

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Политика

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