Политика Китай отреагировал на поддержки протестующих в Гонконге санкциями

2019-12-02 15:46 222

Китай из-за поддержки протестующих в Гонконге ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch.  

"Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок "американских морских судов" на заход в Гонконг", - сообщает Reuters, ссылаясь на заявление МИД Китая.

Ранее президент США подписал закон О защите прав человека и демократии в Гонконге, а также документ, запрещающий поставки в Гонконг определенной полицейской экипировки.

Позже Китай отреагировал на закон США по Гонконгу, заявив, что это вмешательство во внутренние дела Китая.

Напомним, с июня в Гонконге продолжаются массовые протесты. Первоначально их участники выступали против планов правительства внести изменения в закон об экстрадиции.

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