Политика В Нидерландах сделали громкое заявление по делу о катастрофе MH17

2019-12-02 20:00 75

 

Россия позволила подозреваемому по делу о крушении рейса MH17 Владимиру Цемаху покинуть страну, тем самым не выполнив просьбу Нидерландов о его аресте и экстрадиции. Об этом сообщает генпрокуратура Нидерландов.

В ведомстве отметили, что Россия обязана была экстрадировать Цемаха в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче.

“События, связанные с Цемахом, никак не повлияют на начало судебных слушаний о катастрофе MH17, — уточнили в прокуратуре. — Они начнутся 9 марта 2020 года в Юридическом комплексе Схипхол, Нидерланды”.

Цемах уехал на территории боевиков “ДНР” в сентябре 2019 года после того, как Киев передал его Москве в рамках обмена заключенными. В Украине Цемаха арестовывали по обвинению в создании террористической группы.

Bellingcat называл Цемаха ключевым свидетелем по делу о сбитом Boeing, позднее он стал подозреваемым. Дело о крушении лайнера “Малайзийских авиалиний” ведет Объединенная следственная группа, в июне она предъявила обвинения россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.

Напомним, Лавров заявил, что Москва пригласила малайзийских экспертов ознакомиться с данными РФ по MH17. Также, следователи по делу MH17 опубликовали разговоры между боевиками “Л/ДНР” и чиновниками РФ

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