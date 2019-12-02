Политика видео Зеленский объяснил, почему так важен диалог с Путиным

2019-12-02 17:30 207

 

Диалог с президентом РФ Владимиром Путиным нужен для завершения войны на Донбассе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина могла бы обойтись и без диалога с Путиным, только в таком случае ситуация была бы сравнима "с бегом на беговой дорожке".

"Без этого диалога можно, но это примерно как бег на беговой дорожке. Ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы просто не хотим быть на месте... Мы хотим, чтобы все закончилось", - отметил Зеленский.

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