Спорт Манчестер Сити намерен купить двух игроков сборной Украины: известны имена

2019-12-02 18:30 147

Два игрока сборной Украины после успешного выступления в квалификации Евро-2020 попали в сферу интересов Манчестер Сити

Как сообщает Betting Insider со ссылкой на надежный источник в английском клубе, Горожане рассматривают возможность подписания Николая Матвиенко и Виталия Миколенко, представляющих Шахтер и Динамо соответственно.

При этом отмечается, что интерес к обоим футболистам уже вышел за пределы изучения скаутами и в клубе, за который выступает их партнер по сборной Александр Зинченко, могут перейти к более активным действиям.

В Манчестер Сити понимают, что после квалификации Евро-2020 на игроков сборной Украины обращают внимание многие европейские клубы, а в случае успешного выступления в финальной стадии континентального первенства, цена на них будет только расти. Поэтому английский гранд постарается оформить трансферы еще до начала чемпионата Европы, если Матвиенко и Миколенко согласятся на переезд в Манчестер, а Шахтер и Динамо заинтересуют предложения Сити.

Сейчас Transfermarkt оценивает Матвиенко в 3 миллиона евро, а трансферная стоимость Миколенко составляет 6 миллионов евро.

Напомним, что сборная Украины завершила квалификацию Евро-2020 выездной ничьей 2:2 с Сербией, установив исторический рекорд.

Украинская национальная команда впервые в своей истории провела календарный год без единого поражения.

В 2019 году подопечные Андрея Шевченко провели десять матчей, восемь из которых в отборе Евро-2020, а еще две встречи были товарищеские.

В этих десяти поединках сборная Украины одержала семь побед, дважды обыграв Люксембург и Литву и еще по разу одолев Сербию, Португалию и Эстонию. Три матча завершились ничейным результатом – против Португалии, Нигерии и Сербии.

Соотношение забитых и пропущенных мячей в этих играх составило 20:6.