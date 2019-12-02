Политика Зеленский заявил о плане Б на «нормандском саммите»

2019-12-02 19:30 108

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае отсутствия поддержки западных партнеров в рамках встречи в «нормандском формате», он будет говорить об этом публично.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel, польской Gazeta Wyborcza французской Le Monde и журналу Time в преддверии встречи с лидерами России, Германии и Франции в Париже 9 дкабря.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он оказаться фактически «наедине» с российской стороной, Зеленский сказал:

Я человек, который реагирует на факты. Считаю, что европейские политики должны и будут помогать нам. Но если увижу в первые полчаса, что это не так, то моя особенность заключается в том, что если я замечу это за столом переговоров, скажу об этом публично».

Зеленский также указал, что у него есть «плане Б» на случай, если Россия будет блокировать любые решения по продвижению в урегулировании ситуации на Донбассе. Но он пока о нем говорить не хочет.

Я не хочу говорить о моем «плане Б» прямо сейчас — вот почему он называется «планом Б», потому что я верю в «план А». Но он («план Б», – прим. ред.), конечно, существует. И одну вещь, которую я хотел бы уточнить: мой «план Б» не заключается в том, чтобы все оставалось так, как сейчас», — подчеркнул он.