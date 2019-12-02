Политика Зеленский заявил о плане Б на «нормандском саммите»

2019-12-02 19:30 108

 

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае отсутствия поддержки западных партнеров в рамках встречи в «нормандском формате», он будет говорить об этом публично.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel, польской Gazeta Wyborcza французской Le Monde и журналу Time в преддверии встречи с лидерами России, Германии и Франции в Париже 9 дкабря.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он оказаться фактически «наедине» с российской стороной, Зеленский сказал:

Я человек, который реагирует на факты. Считаю, что европейские политики должны и будут помогать нам. Но если увижу в первые полчаса, что это не так, то моя особенность заключается в том, что если я замечу это за столом переговоров, скажу об этом публично».

Зеленский также указал, что у него есть «плане Б» на случай, если Россия будет блокировать любые решения по продвижению в урегулировании ситуации на Донбассе. Но он пока о нем говорить не хочет.

Я не хочу говорить о моем «плане Б» прямо сейчас — вот почему он называется «планом Б», потому что я верю в «план А». Но он («план Б», – прим. ред.), конечно, существует. И одну вещь, которую я хотел бы уточнить: мой «план Б» не заключается в том, чтобы все оставалось так, как сейчас», — подчеркнул он.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского нашли отговорку, чтобы не проводить референдум по земле

2019-12-02 20:30 18

видео Зеленский объяснил, почему так важен диалог с Путиным

2019-12-02 17:30 207

Зеленский раскрыл детали готовящихся выборов на оккупированном Донбассе

2019-12-02 10:38 549

Зеленский хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут

2019-12-01 10:30 471

Еще новости в разделе "Политика"

У Зеленского нашли отговорку, чтобы не проводить референдум по земле

2019-12-02 20:30 18

В Нидерландах сделали громкое заявление по делу о катастрофе MH17

2019-12-02 20:00 78

Зеленский заявил о плане Б на «нормандском саммите»

2019-12-02 19:30 108

В Карпатах уже намело до 15 см снега

2019-12-02 18:00 147
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Зеленского нашли отговорку, чтобы не проводить референдум по земле 2019-12-02 20:30 18
В Нидерландах сделали громкое заявление по делу о катастрофе MH17 2019-12-02 20:00 78
Зеленский заявил о плане Б на «нормандском саммите» 2019-12-02 19:30 108
В Карпатах уже намело до 15 см снега 2019-12-02 18:00 147

Лента

20:30 У Зеленского нашли отговорку, чтобы не проводить референдум по земле
20:00 В Нидерландах сделали громкое заявление по делу о катастрофе MH17
19:30 Зеленский заявил о плане Б на «нормандском саммите»
19:00 Установлен заказчик покушения на Соболева - СМИ
18:30 Манчестер Сити намерен купить двух игроков сборной Украины: известны имена
18:00 В Карпатах уже намело до 15 см снега
видео 17:30 Зеленский объяснил, почему так важен диалог с Путиным
17:00 Стреляли из хостела: появилось ФОТО убийцы ребенка в Киеве с камеры наблюдения
16:30 Покушение на депутата Соболева: названы версии
15:46 Китай отреагировал на поддержки протестующих в Гонконге санкциями