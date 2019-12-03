Политика В Париже Зеленский сможет поговорить с Путиным без протокола, - Кулеба

2019-12-03 10:10 177

На полях нормандского саммита в Париже не исключена встреча Владимира Зеленского с Путиным тет-а-тет.

Об этом сказал вице-премьер- по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.

"Я считаю, что эта ситуация может возникнуть там спонтанно. Вспомните Минск, как происходили тогда переговоры в 2015-м году. По нескольку раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано", - заявил Кулеба.

Он также добавил, что если ради защиты интересов Украины нужно будет проводить такую встречу, она будет проведена - "если она даст возможность сделать шаг вперед".

"Что касается личной встречи с Путиным. Саммит четырех - это формат достаточно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, как это должно происходить, но от нее возможны отступления, если возникнет необходимость. Мы не будем делать на саммите одной вещи: не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать любое впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников", - подчеркнул Кулеба.

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