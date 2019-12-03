Политика Рада по требованию Зеленского начала "перезагрузку" Госбюро расследований

2019-12-03 13:15 102

Сегодня Верховная Рада 250 голосами приняла законопроект о "перезагрузке" Госбюро расследований.

Согласно законопроекту, президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра.

Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии теперь будет организовывать центральный аппарат ГБР, а не секретариат Кабмина. Директор ГБР сам назначает и увольняет своего первого заместителя и заместителей, определяет их обязанности, решает вопросы о применении в соответствии с решением дисциплинарной комиссии ГБР дисциплинарных взысканий к работникам бюро, утверждает организационную структуру бюро уже без согласования с Кабинетом министров.

Также директор ГБР сможет иметь не более трех заместителей. В случае отсутствия директора его полномочия осуществляет первый замдиректора бюро, а в случае его отсутствия – один из заместителей директора в соответствии с распределением обязанностей.

Руководители территориальных управлений (а не органов, как сейчас они называются в законе) ГБР и их заместители, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители назначаются и увольняются директором ГБР не по представлению конкурсной комиссии, которая отбирается директора бюро, а конкурсных комиссий, проводящих конкурсы на должности работников ГБР. Положение об этих конкурсных комиссиях и порядок проведения открытых конкурсов утверждает директор ГБР. Работники аппарата ГБР назначаются директором бюро на срок его полномочий и могут быть уволены им досрочно по инициативе директора ГБР или руководителя аппарата директора.

В ст.1 закона прописано, что ГБР является "государственным правоохранительным органом", на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции. В настоящее время предусмотрено, что ГБР является "центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность".

Из закона исключен п.4 ст.4, согласно которому независимость ГБР от незаконного вмешательства в его деятельность гарантируется, в частности, "коллегиальным принятием наиболее важных решений руководством Государственного бюро расследований".

Положение о Совете общественного контроля при ГБР и порядке его формирования утверждается отныне президентом, а не Кабинетом министров.

В связи с изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

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