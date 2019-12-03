Спорт Уайлдер заговорил о бое с Кличко, пригрозив избиением: «Не отвертеться»

2019-12-03 19:30 75

 

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер сделал неожиданное заявление о бывшем чемпионе мира Владимире Кличко

Американец обвинил легендарного боксера в том, что во времена доминирования украинца в хэвивейте его соотечественники не следили за дивизионом, поскольку это было скучно.

При этом Деонтей Уайлдер отметил, что мог бы одолеть Владимира Кличко, если бы их бой состоялся.

«Американцы не следили за супертяжелым дивизионом в эпоху Кличко, потому что он был скучен. Здесь, в Мекке бокса, супертяжи исчезли в черной дыре. Многие даже не знали, кто был чемпионом мира в супертяжелом весе. Это беспокоило меня. Поэтому я хотел стать чемпионом, чтобы вернуть зрелище.

Смог бы я победить Владимира Кличко? От этого вопроса никогда не отвертеться. Я боец, поэтому я всегда буду говорить, что побью каждого соперника», - цитирует Уайлдера klitschko-brothers.com.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко принял окончательное решение по поводу возвращения в бокс.

Как заявил легендарный украинский боксер, его бой 2017 года с Энтони Джошуа, в котором он потерпел поражение, останется для него последним в карьере.

«Я принял решение перестать боксировать и заняться другой деятельностью. Никогда не думал, что поражение в бою с Энтони Джошуа станет для меня победным.

У меня за плечами очень много побед, но после этого поединка на Уэмбли я осознал самое важное. Я привык думать, что поражений для меня не может существовать. Что поражение — это не вариант, но сегодня я знаю, что страстный проигрыш — это все-таки вариант», — приводит слова Кличко The Sun.

Однако позже Владимир Кличко намекнул, что не исключает своего возвращения, поскольку постоянно об этом думает.

«Вернусь ли я в ринг? Способен ли я это сделать? Совершу ли камбэк? Я не знаю. Никто не знает.

 Я каждое утро тренируюсь и вру себе, что собираюсь вернуться в ринг. Это сладкая ложь. Я доволен собой и поддерживаю здоровый образ жизни. Я не хочу спекулировать на этой теме и сотрясать воздух», — приводит слова Владимира Кличко ВВС.
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Александр Усик встретится в ринге с Дереком Чисорой - долгожданный бой уже готовят

2019-12-02 14:45 411

Усику предрекли плачевные последствия встречи с Чисорой, дерзкое заявление: «Не сможет»

2019-11-28 18:30 8151

Было больно, но честно! Мэр Виталий Кличко устроил бой с полицейскими Киева

2019-11-27 14:45 10092

У Кличко рассказали, когда в Киеве исчезнут маршрутки

2019-11-20 20:00 798

Еще новости в разделе "Спорт"

Уайлдер заговорил о бое с Кличко, пригрозив избиением: «Не отвертеться»

2019-12-03 19:30 75

фото Лучший бомбардир в истории Барселоны: Месси получил шестой Золотой мяч

2019-12-03 14:16 198

Манчестер Сити намерен купить двух игроков сборной Украины: известны имена

2019-12-02 18:30 3006

Александр Усик встретится в ринге с Дереком Чисорой - долгожданный бой уже готовят

2019-12-02 14:45 411
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Уайлдер заговорил о бое с Кличко, пригрозив избиением: «Не отвертеться» 2019-12-03 19:30 75
фото Лучший бомбардир в истории Барселоны: Месси получил шестой Золотой мяч 2019-12-03 14:16 198
Манчестер Сити намерен купить двух игроков сборной Украины: известны имена 2019-12-02 18:30 3006
Александр Усик встретится в ринге с Дереком Чисорой - долгожданный бой уже готовят 2019-12-02 14:45 411

Лента

20:00 На украинцев обрушится мощный удар из космоса: названы "судные дни"
19:30 Уайлдер заговорил о бое с Кличко, пригрозив избиением: «Не отвертеться»
19:00 "Будет членом НАТО": Столтенберг выступил с громким заявлением об Украине
18:30 Курс доллара не помешал: Нефьодов отчитался о перевыполнении плана на таможне
видео 18:00 Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству
17:30 Рада изменила правила дорожного движения: кого коснется
17:00 Охраннику Ляшко объявили о подозрении из-за драки с нардепом
фото 16:30 В Украине идет перерасчет пенсий: кто может рассчитывать на повышение выплат
15:45 В чате Viber появилась услуга перевода денег - не более 14,9 тыс. грн. за раз
15:12 После признаний Зеленского Трамп назвал тему по "Украинагейту" закрытой