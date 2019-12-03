Спорт Уайлдер заговорил о бое с Кличко, пригрозив избиением: «Не отвертеться»

2019-12-03 19:30 75

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер сделал неожиданное заявление о бывшем чемпионе мира Владимире Кличко

Американец обвинил легендарного боксера в том, что во времена доминирования украинца в хэвивейте его соотечественники не следили за дивизионом, поскольку это было скучно.

При этом Деонтей Уайлдер отметил, что мог бы одолеть Владимира Кличко, если бы их бой состоялся.

«Американцы не следили за супертяжелым дивизионом в эпоху Кличко, потому что он был скучен. Здесь, в Мекке бокса, супертяжи исчезли в черной дыре. Многие даже не знали, кто был чемпионом мира в супертяжелом весе. Это беспокоило меня. Поэтому я хотел стать чемпионом, чтобы вернуть зрелище.

Смог бы я победить Владимира Кличко? От этого вопроса никогда не отвертеться. Я боец, поэтому я всегда буду говорить, что побью каждого соперника», - цитирует Уайлдера klitschko-brothers.com.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко принял окончательное решение по поводу возвращения в бокс.

Как заявил легендарный украинский боксер, его бой 2017 года с Энтони Джошуа, в котором он потерпел поражение, останется для него последним в карьере.

«Я принял решение перестать боксировать и заняться другой деятельностью. Никогда не думал, что поражение в бою с Энтони Джошуа станет для меня победным.

У меня за плечами очень много побед, но после этого поединка на Уэмбли я осознал самое важное. Я привык думать, что поражений для меня не может существовать. Что поражение — это не вариант, но сегодня я знаю, что страстный проигрыш — это все-таки вариант», — приводит слова Кличко The Sun.

Однако позже Владимир Кличко намекнул, что не исключает своего возвращения, поскольку постоянно об этом думает.

«Вернусь ли я в ринг? Способен ли я это сделать? Совершу ли камбэк? Я не знаю. Никто не знает.

Я каждое утро тренируюсь и вру себе, что собираюсь вернуться в ринг. Это сладкая ложь. Я доволен собой и поддерживаю здоровый образ жизни. Я не хочу спекулировать на этой теме и сотрясать воздух», — приводит слова Владимира Кличко ВВС.