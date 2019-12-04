Экономика Закон о кешбэке: названы основные риски для украинского бизнеса

2019-12-05 14:12 192

Бизнес опасается троллинга и нечестных действий со стороны потребителей. Такое мнение высказал замеминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович во время круглого стола, организованного «Финклубом».

«Непосредственно к функции кешбэка есть много вопросов. Главное – как это будет работать? В первую очередь это работа министерства финансов и налоговой службы. Но МЭРТ, при необходимости, готово присоединиться», – отметил Дмитрий Романович.

Однако бизнес, который работает легально, не ожидает негативных последствий от вступления закона в силу.

«Это сигнал продавцам о том, что справедливость для потребителя будет восстановлена», – считает председатель Ассоциации «Украинские импортеры бытовой электроники» София Арасланова.

Она пояснила, что кешбэк – это риск-ориентированная система, которая позволит налоговой службе перейти от тотальных к таргетированным проверкам.

«Это уменьшит давление на «белый» бизнес, который и так постоянно проверяется», – сказала София Арасланова.

Источник: finclub.net