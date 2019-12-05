Политика Трамп планирует дать Украине $250 млн на закупку Javelin у США

2019-12-05 10:12 216

Дональд Трамп выступит за выделение Украине 250 млн долларов на помощь в области безопасности и обороны.

Как сообщает Defense News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона, такую сумму Трамп будет предлагать в проекте бюджета на 2021 финансовый год.

По словам собеседника, речь идет в частности о противотанковых ракетных комплексах Javelin.

"Мы ожидаем продолжения выделение военной помощи Украине", – подтвердил заместитель министра обороны по вопросам политики Джон Руд. Одновременно Руд опроверг слухи, что США якобы запретили украинским военным использовать летальное оружие на линии фронта, назвав информацию "неточной".

"Если Конгресс утвердит и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине", - отметил заместитель министра обороны США Джон Руд.

Издание отмечает, что такое заявление было необычным для декабря, поскольку подобные объявления делаются перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом, как правило, в феврале-марте.