Политика В США пришли к выводу, что данных для импичмента президента уже достаточно

2019-12-06 08:32 279

Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента Дональда Трампа имеется повод для его импичмента.

По данным CNN, профессор Майкл Герхард заявил, что если действия Трампа в отношении Украины не являются поводом для импичмента, то ничто другое тоже не будет. Он также подчеркнул, что свидетельств, позволяющих обвинить Трампа в препятствовании правосудию, "более чем достаточно".

В свою очередь профессор Ноа Фелдман, заявил, что американский лидер ставит себя выше закона, не сотрудничая с демократами в рамках процедуры импичмента.

Профессор Памела Карлан согласилась со своими коллегами в том, что действия Трампа могут быть поводом для импичмента.

Выступающий в качестве свидетеля от Республиканской партии профессор-юрист Джонатан Терли предупредил демократов, что им не следует объявлять Трампу импичмент только из-за того, что тот игнорирует их повестки. Также он указал, что "импичмент должен быть основан на доказательствах, а не на предположениях".

Как заявил глава комитета Джеральд Надлер, президент США "поставил свои личные и политические интересы" выше национальных: "В Конституции есть решение для президента, который ставит свои личные или политические интересы выше интересов нации − власть импичмента".

По его словам, Трамп дважды просил иностранное правительство вмешаться в американские выборы − в 2016 и 2020 году и "в обоих случаях его поймали".

Напомним, на слушаниях в юридическом комитете выступили четыре профессора, являющиеся экспертами по правовым вопросам. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании собранных данных. 

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