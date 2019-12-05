Политика Порошенко готовят новое подозрение - глава ГБР

2019-12-05 16:30 165

 

Бывшего президента подозревают в незаконных назначениях в Службе внешней разведки Украины.

Госбюро расследований готовит подозрение бывшему президенту Петру Порошенко по делу по факту возможного незаконного назначения и увольнения первого заместителя Главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщил глава ГБР Роман Труба, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы практически на завершающем этапе расследования. Речь идет о подготовке проекта подозрения...по незаконному назначению на должность Семочко", - сообщил Труба.

По его словам, проект подозрения может быть подан в Генпрокуратуру еще до момента подписания президентом закона о ГБР, то есть, еще до назначения врио директора бюро.

"Если будут проведены выемки и допросы и они завершатся до момента моего увольнения",- уточнил директор ГБР.

Ранее ГБР направило в Генпрокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко по делу о назначении членов Высшего совета правосудия.

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