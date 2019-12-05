Политика Зеленский задумал отгородиться от Донбасса стеной: что известно

2019-12-05 17:00 243

 

Украина может отгородиться стеной от неподконтрольной части оккупированного Донбасса, если будут провалены переговоры в "нормандском формате".

Об этом во время выступления в Chatham House в Лондоне (Британия) заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает Reuters.

"Президент едет в Париж с четкой позицией. Украина сделает все от нас зависящее для того, чтобы добиться прекращения войны и наступления мира дипломатическим путем. Но у нас есть план Б. Если мы не увидим сегодня готовности со стороны России идти к мирному процессу, к исполнению Минских договоренностей, с четко определенным сроком, то будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше", – сказал Ермак.

С его слов, Украина может перенять опыт Израиля, когда страна живет в формате замороженного конфликта.

 "Но я хочу сказать, что мы едем с верой и желанием договориться", – подчеркнул Ермак.

Также помощник Зеленского добавил, что на "нормандском саммите" будут обсуждать прекращение огня и обмен пленными.

"Мы едем в Париж, чувствуя полную поддержку наших партнеров, а также наших партнеров со стороны Великобритании, США, ЕС, Канады. Поэтому, сидя за столом переговоров, мы будем чувствовать, что миллионы людей во многих странах ожидают завершения войны в Украине и долгожданного мира. Последние несколько недель мы проводим постоянные консультации с нашими партнерами, поэтому могу заверить, что у нас есть согласованная позиция и полная поддержка… Мы не остановимся, пока каждый украинец не вернется домой", – сообщил Ермак.

Кроме того, Ермак заявил, что местные выборы на оккупированной территории Донбасса могут пройти осенью 2020 года, когда в Украине будут проходить очередные местные выборы.

На данное заявление помощника Зеленского, в "ЛНР" ответили, что таким образом, Киев хочет "накалить атмосферу перед саммитом".

"Сначала необходимо договориться о действительном наполнении "особого статуса", полномочиях депутатов и руководителей в его рамках, а уж потом решать, как избирать и кого избирать", – негодовал так называемый представитель "ЛНР" в подгруппе по политическому урегулированию Руслан Мирошник, передает РИА "Новости".

При этом Ермак добавил, что они рассматривают возможность внесения изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса после "нормандской встречи".
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Политика

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