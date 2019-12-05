Экономика Доллар на "дне": опубликован свежий официальный курс

2019-12-05 20:30 336

 

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 6 декабря

На пятницу, 6 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

Таким образом, по сравнению со значениями 5 декабря курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 14 января 2016 года – 23,64 гривни за доллар.

За неделю – с 29 ноября по 6 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 16 копеек.

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Экономика

Доллар на "дне": опубликован свежий официальный курс 2019-12-05 20:30 336
Закон о кешбэке: названы основные риски для украинского бизнеса 2019-12-05 14:12 225
Доллар больше не дешевеет, а курс евро снова немного подрос 2019-12-05 11:42 276
В Украине быстро растут продажи новых авто - самые ходовые марки и модели 2019-12-04 11:43 3897

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