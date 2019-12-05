Политика Разумков рассказал, что обсуждает на встречах с Зеленским

2019-12-05 19:30 180

 

Спикер ВР заявил, что встречи с президентом происходят регулярно.

Спикер Верховной Рады девятого созыва Дмитрий Разумков рассказал о том, что еженедельно обсуждает работу парламента с Офисом президента.

Он ответил на просьбу журналиста Нового времени рассказать о встречах в ОП, где депутатов просят пояснить, почему они не голосуют по тем или иным законопроектам.

«Разные встречи происходили, и в Офисе президента, и здесь [в ВР]. Понятно, что иногда ты интересуешься у нардепов, будут они поддерживать или не будут. Если не будут, то почему», — пояснил Разумков.

По его словам, «коммуникация с президентом и Офисом президента происходит регулярно».

«Раз в неделю мы собираемся, общаемся — это заведенная практика», — добавил спикер.

Он также прокомментировал информацию о «шифрах», которые якобы использует в ходе заседания Рады («прошу визначитись і голосувати» и «прошу підтримати і голосувати» — в первом варианте депутаты якобы могут не голосовать, во втором — точно нужно голосовать за).

«Я же тоже человек, народный депутат, и я тоже могу высказывать свою позицию», — заявил Разумков в ответ на просьбу рассказать о таких «шифрах».

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