Экономика Совет НБУ признал валютно-курсовую политику Нацбанка провальной

2019-12-06 21:36 156

Совет Национального банка Украины признал валютно-курсовую политику НБУ в 2019 году неэффективной и отметил, что она не соответствует вызовам современного развития Украины. 

"Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка Украины", – заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Совет рекомендовал Нацбанку обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

Напомним, в октябре Совет НБУ продолжил работу Богдана Данилишина в должности председателя Совета и инициировал расширение своих полномочий по надзору за деятельностью Нацбанка.

Тогда Данилишин высказался о необходимости рассмотреть возможность расширения полномочий Совета, придание ему статуса руководящего органа НБУ, наделение более действенным инструментарием в части принятия решений в случае недостижения поставленных перед НБУ целей.

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