Политика У Зеленского говорят, что Минские соглашения требуют уточнения

2019-12-08 12:00 207

 

В команде президента Украины Владимира Зеленского считают, что Минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью изданию Die Welt заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Новое руководство украинского государства не только словами, но и действиями доказало, что выполняет все обязательства в рамках Минских договоренностей, а именно отвод войск на оговоренных пунктах по линии разграничения. От другой стороны мы ожидаем такой же готовности. При этом понятно, что Минские договоренности были приняты 5 лет назад и они уже требуют уточнений ", - заявил Ермак.

Он отметил, что в переговорах команда президента преследует четкую цель - восстановить суверенитет и целостность украинской территории. Команда президента также надеется, что Германия и Франция в этом поддержат Украину по-прежнему.

 

Говоря о формуле Штайнмайера, Ермак сказал, что она должна стать частью украинского законодательства. По его словам, формула регулирует только условия изменения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей с временного на постоянный.

Что касается проведения местных выборов, то самое главное - это то, что они должны проводиться по законам Украины, которые предусматривают, что выборы не могут происходить при наличии на территории Украины любых иностранных военных частей, группировок, техники", - добавил Ермак.

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