Политика Гончарук анонсировал изменения в соглашении с Евросоюзом

2019-12-08 13:00 201

 

Глава Кабмина Алексей Гончарук сообщил, что в 2021 году будет обновлено Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза.

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с главой комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвидом Макалистером, сообщает информагентство «Интерфакс-Украина».

Гончарук отметил, что на сегодняшний день правительство занимается изучением содержания соглашения для его дальнейшего улучшения.

«Мы сейчас внимательно изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать его максимально эффективным, удобным и успешным для обеих сторон», — заявил премьер-министр.

Он сказал, что Кабинет министров предпримет все меры, чтобы 2020 год стал в максимальной степени успешным для Украины по оценке евроинтеграции.

Гончарук отметил, что правительство заинтересовано в подписании промышленного безвиза. Он подчеркнул, что соглашение предоставит украинскому бизнесу возможность вести свободную торговлю с партнерами из Европы.

Также глава Кабмина сказал, что 28 января следующего года должен пройти Совет ассоциации, в котором впервые примет участие новый украинский премьер-министр.

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