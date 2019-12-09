Путин прилетел на саммит в Париж
2019-12-09 16:00 150
Встреча нормандской четверки запланирована на 17:00. Перед этим состоятся двусторонние встречи участников.
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж, где в понедельник, 9 декабря, состоится саммит нормандской четверки, сообщает РИА Новости.
Саммиту будут предшествовать беседы Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном.
Нормандская четверка соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 17.00. На переговоры лидеров отводится два часа 45 минут. По итогам встречи запланирована пресс-конференция.
Также после саммита ожидается встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.