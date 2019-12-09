Политика Путин прилетел на саммит в Париж

2019-12-09 16:00 150

Встреча нормандской четверки запланирована на 17:00. Перед этим состоятся двусторонние встречи участников.

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж, где в понедельник, 9 декабря, состоится саммит нормандской четверки, сообщает РИА Новости.

Саммиту будут предшествовать беседы Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном.