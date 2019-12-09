Политика Крах переговоров Зеленского с Путиным, всплыли роковые детали: Украине не понравится...

2019-12-09 16:02 2214

Стало известно, какие требования Владимир Путин выдвинет Владимиру Зеленскому в рамках Нормандского саммита

Об этом пишет издание Коммерсант, ссылаясь на высокопоставленные источники.

По информации росСМИ, Владимир Путин во время сегодняшней встречи будет придерживаться жестких прежних позиций и добиваться выполнения прошлых договоренностей относительно Донбасса.

"Для них (украинской стороны) эта встреча – политический акт, а для нас – рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать", - утверждает источник из госструктур, который участвует в переговорах с Украиной.

В Кремле также заявили, что намерение Киева пересмотреть, отредактировать или как-то адаптировать Минские соглашения не будет реализовано во время Нормандского саммита.

Более того, марионетки Владимира Путина на оккупированном Донбассе, которых Москва пытается привлечь к прямым переговорам с Киевом, и вовсе требуют от Украины продлить закон об особом статусе ОРДЛО и закрепить его положения в Конституции.

Ранее мы сообщали о том, что у Владимира Путина проговорились о встрече с Владимиром Зеленским. В Кремле подтвердили, что президенты Украины и РФ встретятся тет-а-тет после Нормандского саммита.

"Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров", - говорится в сообщении.

Источник в Кремле также заявил, что отдельные встречи Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала заседания в формате "четверки".